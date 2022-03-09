В ЯНАО мэрию обязали сократить сроки расселения аварийного дома

Дом в Тарко-Сале имеет износ более 80% Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрацию Пуровского района обязали сократить сроки расселения аварийного дома в Тарко-Сале по улице Юбилейная, 21. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщает депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин.

«Администрацию Пуровского района обязали рассмотреть вопрос сокращения сроков расселения аварийного дома в Тарко-Сале», — сообщил Иван Вершинин. Депутат добавил, что к нему обратилась инвалид первой группы, которая проживает в доме на улице Юбилейной,21. По словам жительницы, дом имеет степень износа более 80%.

Женщина пожаловалась, что в доме происходят перебои в подаче воды, в квартирах холодно, а под домом скапливаются отходы — такое жилье для инвалида непригодно. «В целях сокращения сроков расселения указанного многоквартирного дома прокурором Пуровского района внесен протест на распоряжение Администрации от 27.06.2019, также внесено представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрении). Проблема перебоев водоснабжения решена управляющей компанией», — добавил депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что администрацию села Мужи заставили через суд расселить ветхое жилье. Дома признали аварийными еще в 2019 году, однако власти определили сроки их расселения на 2025 и 2030 годы.