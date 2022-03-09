Олег Цепкин и Маргарита Павлова попали под санкции Евросоюза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин заявил, что на нем не скажется внесение в расширенный санкционный список ЕС. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«У меня в связи с этим нет никаких проблем, я ничего не почувствую. Это вторые санкции, связанные с Украиной в моей коллекции. Нынешние понятны, так как мы поддержали независимость ДНР и ЛНР, а также договоры с ними. Счетов и недвижимости за рубежом у меня нет, в отпуск в Европу я давно не езжу», — пояснил URA.RU Цепкин.

Сенатор отметил, что в первый раз он попал под санкции более года назад, когда с группой коллег они обсуждали вопросы, связанные с Украиной. С тех пор ему доводилось бывать в Европе, но это происходило в рамках командировок, когда членов Совфеда пропускали по дипломатическому протоколу.

О расширении санкционного списка Евросоюз сообщил накануне. Помимо руководства «Аэрофлота» и гендиректора «ВКонтакте» туда внесли 145 российских сенаторов. Помимо Цепкина, под санкциями оказалась и второй представитель Челябинской области в Совфеде — Маргарита Павлова. Получить комментарий Павловой не удалось, на звонок URA.RU она не ответила. Все сенаторы попали в санкционный список из-за ратификации «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР и между РФ и ЛНР». Это уже третий пакет санкций от Евросоюза после начала спецоперации РФ на Украине.

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