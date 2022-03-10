10 марта 2022

Студенты главного вуза на Урале помогут беженцам Донбасса

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Гуманитарная помощь донбасцам. Челябинск, продукты, гуманитарная помощь
Гуманитарная помощь для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Украины

Профсоюзная организация Уральского федерального университета объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей Донбасса и Луганска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Профком сотрудников и студентов собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пункт сбора помощи: ГУК, Мира, 19, аудитория 315, профком УрФУ. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 — 17.00», — отметили в вузе.

В качестве гуманитарной помощи принимаются:

  • одежда для взрослых и детей,
  • продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, консервы и т. д.);
  • сухое детское питание;
  • товары по уходу за лежачими пожилыми;
  • пластиковая посуда;
  • товары по уходу за детьми;
  • постельные и душевые принадлежности;
  • средства личной гигиены;
  • бытовая техника;
  • детские канцелярские принадлежности;
  • средства индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что в Доме добровольца в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) жители городов Свердловской области погрузили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которых приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации ее территории.

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Профсоюзная организация Уральского федерального университета объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей Донбасса и Луганска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения. «Профком сотрудников и студентов собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пункт сбора помощи: ГУК, Мира, 19, аудитория 315, профком УрФУ. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 — 17.00», — отметили в вузе. В качестве гуманитарной помощи принимаются: Ранее URA.RU писало, что в Доме добровольца в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) жители городов Свердловской области погрузили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которых приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации ее территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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