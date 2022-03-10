Студенты главного вуза на Урале помогут беженцам Донбасса

Гуманитарная помощь для беженцев и мирных жителей ДНР и ЛНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Профсоюзная организация Уральского федерального университета объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей Донбасса и Луганска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Профком сотрудников и студентов собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пункт сбора помощи: ГУК, Мира, 19, аудитория 315, профком УрФУ. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 — 17.00», — отметили в вузе.

В качестве гуманитарной помощи принимаются:

одежда для взрослых и детей,

продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, консервы и т. д.);

сухое детское питание;

товары по уходу за лежачими пожилыми;

пластиковая посуда;

товары по уходу за детьми;

постельные и душевые принадлежности;

средства личной гигиены;

бытовая техника;

детские канцелярские принадлежности;

средства индивидуальной защиты.

Ранее URA.RU писало, что в Доме добровольца в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) жители городов Свердловской области погрузили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которых приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации ее территории.