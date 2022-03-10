Студенты главного вуза на Урале помогут беженцам Донбасса

Профсоюзная организация Уральского федерального университета объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев и мирных жителей Донбасса и Луганска. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе учебного заведения.
«Профком сотрудников и студентов собирает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Пункт сбора помощи: ГУК, Мира, 19, аудитория 315, профком УрФУ. Пункт сбора работает ежедневно с 9.00 — 17.00», — отметили в вузе.
В качестве гуманитарной помощи принимаются:
- одежда для взрослых и детей,
- продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, консервы и т. д.);
- сухое детское питание;
- товары по уходу за лежачими пожилыми;
- пластиковая посуда;
- товары по уходу за детьми;
- постельные и душевые принадлежности;
- средства личной гигиены;
- бытовая техника;
- детские канцелярские принадлежности;
- средства индивидуальной защиты.
Ранее URA.RU писало, что в Доме добровольца в Екатеринбурге (улица Крылова, 2) жители городов Свердловской области погрузили гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Ситуация в Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий ДНР и ЛНР. Из региона эвакуировали часть мирного населения, которых приняли в регионах РФ. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации ее территории.
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