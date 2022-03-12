Рогозин предупредил об угрозе падения МКС на страны Запада

12 марта 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин требует снять санкции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции в отношении России могут привести к падению МКС на западные страны, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также потребовал отменить ограничения для РФ. «Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят „псы войны“, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Рогозин потребовал снять с предприятий компании санкции. По его словам, «Роскосмос» отправит письменное обращение партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Канадского космического агентства и Европейского космического агентства. Ранее Рогозин рассказал, что США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса». МКС развалится до 2030 года, заявлял глава «Роскосмоса». Также Россия может развернуть свою орбитальную станцию до 2026 года, если сильно поднапрячься, сказал он. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Санкции в отношении России могут привести к падению МКС на западные страны, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также потребовал отменить ограничения для РФ. «Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят „псы войны“, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Рогозин потребовал снять с предприятий компании санкции. По его словам, «Роскосмос» отправит письменное обращение партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Канадского космического агентства и Европейского космического агентства. Ранее Рогозин рассказал, что США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса». МКС развалится до 2030 года, заявлял глава «Роскосмоса». Также Россия может развернуть свою орбитальную станцию до 2026 года, если сильно поднапрячься, сказал он.