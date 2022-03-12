Рогозин предупредил об угрозе падения МКС на страны Запада

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Дмитрий Рогозин требует снять санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции в отношении России могут привести к падению МКС на западные страны, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также потребовал отменить ограничения для РФ.

«Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят „псы войны“, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал Рогозин в своем telegram-канале.

Рогозин потребовал снять с предприятий компании санкции. По его словам, «Роскосмос» отправит письменное обращение партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Канадского космического агентства и Европейского космического агентства.

Ранее Рогозин рассказал, что США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса». МКС развалится до 2030 года, заявлял глава «Роскосмоса». Также Россия может развернуть свою орбитальную станцию до 2026 года, если сильно поднапрячься, сказал он.

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Санкции в отношении России могут привести к падению МКС на западные страны, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также потребовал отменить ограничения для РФ. «Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят „псы войны“, стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы», — написал Рогозин в своем telegram-канале. Рогозин потребовал снять с предприятий компании санкции. По его словам, «Роскосмос» отправит письменное обращение партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Канадского космического агентства и Европейского космического агентства. Ранее Рогозин рассказал, что США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса». МКС развалится до 2030 года, заявлял глава «Роскосмоса». Также Россия может развернуть свою орбитальную станцию до 2026 года, если сильно поднапрячься, сказал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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