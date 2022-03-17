17 марта 2022
16 марта 2022

В ЯНАО начали распродавать имущество старейшей компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерининская благотворительная ассамблея. Екатеринбург, выставка лотов
«Арктикнефтегазстрой» распродает имущество Фото:

Имущество обанкротившейся надымской компании «Арктикнефтегазстрой» (АНГС), которая существовала почти 50 лет, начали распродавать. Об этом сообщается на сайте «Федресурс».

«Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Арктикнефтегазстрой“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Начало приема заявок в 12:00 ч 21.03.2022, окончание приема заявок 25.04.2022 в 12:00. Шаг торгов — 5% от начальной цены лота (руб.). Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену в отношении лота», — говорится на сайте реестра.

На торги выставили 11 лотов, среди которых квартира в Надыме 85,2 квадратных метров стоимостью 6 500 000 рублей, подстанция на Медвежьем месторождении, семь вагонов-домов по 20 000 рублей и 95%-я доля в уставном капитале ООО «Спецгазремстрой», которое также признано банкротом. По данным «Федресурса», конкурсный управляющий компании Алексей Синько в Арбитражном суде Ямала оспаривал сделку АО «Арктикнефтегазстрой» с дочерней компанией «Спецгазремстрой», которой общество перевело более 120 миллионов рублей до своего банкротства.

URA.RU ранее сообщало, что из-за банкротства «Арктикнефтегазстрой» более 600 сотрудникам грозило сокращение. В 2021 году компания не могла выплатить зарплаты оставшимся 145 работникам и прокуратуре пришлось вмешаться.

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Имущество обанкротившейся надымской компании «Арктикнефтегазстрой» (АНГС), которая существовала почти 50 лет, начали распродавать. Об этом сообщается на сайте «Федресурс». «Решением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа АО „Арктикнефтегазстрой“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Начало приема заявок в 12:00 ч 21.03.2022, окончание приема заявок 25.04.2022 в 12:00. Шаг торгов — 5% от начальной цены лота (руб.). Победителем будет признан участник, предложивший наиболее высокую цену в отношении лота», — говорится на сайте реестра. На торги выставили 11 лотов, среди которых квартира в Надыме 85,2 квадратных метров стоимостью 6 500 000 рублей, подстанция на Медвежьем месторождении, семь вагонов-домов по 20 000 рублей и 95%-я доля в уставном капитале ООО «Спецгазремстрой», которое также признано банкротом. По данным «Федресурса», конкурсный управляющий компании Алексей Синько в Арбитражном суде Ямала оспаривал сделку АО «Арктикнефтегазстрой» с дочерней компанией «Спецгазремстрой», которой общество перевело более 120 миллионов рублей до своего банкротства. URA.RU ранее сообщало, что из-за банкротства «Арктикнефтегазстрой» более 600 сотрудникам грозило сокращение. В 2021 году компания не могла выплатить зарплаты оставшимся 145 работникам и прокуратуре пришлось вмешаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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