Экономисты предупредили россиян о новых соцвыплатах

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Россияне начнут получать обещанные выплаты уже на следующей неделе, считают экономисты Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Повышенные социальные выплаты для граждан России могут быть введены уже в апреле этого года: вероятно, государство направит финансовую поддержку на уязвимые группы населения. Такое мнение высказали экономисты.

«Конкретика в этих вопросах может последовать уже на следующей неделе — как правило, правительство оперативно реагирует на призывы главы государства повысить выплаты гражданам. (…) Акцент будет делаться на особо уязвимых группах населения — пенсионерах, малоимущих семьях, гражданах, проживающих за чертой бедности, многодетных семьях», — рассказал МК ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Мнение коллеги разделил и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Это могут быть и уже отработанные за время пандемии COVID-19 прямые выплаты, и льготы, и субсидии по коммунальным платежам, и долгосрочное повышение социальных выплат», предположил эксперт.

Экономист, директор по внешним связям BitRive, Андрей Лобода отметил, что выбранный правительством социальный вектор продолжит развиваться и в дальнейшем. Однако по мнению эксперта, помощь будет действенной в ситуации, когда рубль перестанет падать, а инфляцию возьмут под контроль.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ будет увеличен прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Такие меры поддержки населения вводятся в связи с попытками западных стран пошатнуть устойчивость российской экономики из-за несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Путин утверждал, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами со стороны ЕС и США».

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Повышенные социальные выплаты для граждан России могут быть введены уже в апреле этого года: вероятно, государство направит финансовую поддержку на уязвимые группы населения. Такое мнение высказали экономисты. «Конкретика в этих вопросах может последовать уже на следующей неделе — как правило, правительство оперативно реагирует на призывы главы государства повысить выплаты гражданам. (…) Акцент будет делаться на особо уязвимых группах населения — пенсионерах, малоимущих семьях, гражданах, проживающих за чертой бедности, многодетных семьях», — рассказал МК ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Мнение коллеги разделил и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Это могут быть и уже отработанные за время пандемии COVID-19 прямые выплаты, и льготы, и субсидии по коммунальным платежам, и долгосрочное повышение социальных выплат», предположил эксперт. Экономист, директор по внешним связям BitRive, Андрей Лобода отметил, что выбранный правительством социальный вектор продолжит развиваться и в дальнейшем. Однако по мнению эксперта, помощь будет действенной в ситуации, когда рубль перестанет падать, а инфляцию возьмут под контроль. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ будет увеличен прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Такие меры поддержки населения вводятся в связи с попытками западных стран пошатнуть устойчивость российской экономики из-за несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Путин утверждал, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами со стороны ЕС и США».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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