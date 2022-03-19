Экономисты предупредили россиян о новых соцвыплатах

19 марта 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Россияне начнут получать обещанные выплаты уже на следующей неделе, считают экономисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Повышенные социальные выплаты для граждан России могут быть введены уже в апреле этого года: вероятно, государство направит финансовую поддержку на уязвимые группы населения. Такое мнение высказали экономисты. «Конкретика в этих вопросах может последовать уже на следующей неделе — как правило, правительство оперативно реагирует на призывы главы государства повысить выплаты гражданам. (…) Акцент будет делаться на особо уязвимых группах населения — пенсионерах, малоимущих семьях, гражданах, проживающих за чертой бедности, многодетных семьях», — рассказал МК ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Мнение коллеги разделил и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Это могут быть и уже отработанные за время пандемии COVID-19 прямые выплаты, и льготы, и субсидии по коммунальным платежам, и долгосрочное повышение социальных выплат», предположил эксперт. Экономист, директор по внешним связям BitRive, Андрей Лобода отметил, что выбранный правительством социальный вектор продолжит развиваться и в дальнейшем. Однако по мнению эксперта, помощь будет действенной в ситуации, когда рубль перестанет падать, а инфляцию возьмут под контроль. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ будет увеличен прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Такие меры поддержки населения вводятся в связи с попытками западных стран пошатнуть устойчивость российской экономики из-за несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Путин утверждал, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами со стороны ЕС и США». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повышенные социальные выплаты для граждан России могут быть введены уже в апреле этого года: вероятно, государство направит финансовую поддержку на уязвимые группы населения. Такое мнение высказали экономисты. «Конкретика в этих вопросах может последовать уже на следующей неделе — как правило, правительство оперативно реагирует на призывы главы государства повысить выплаты гражданам. (…) Акцент будет делаться на особо уязвимых группах населения — пенсионерах, малоимущих семьях, гражданах, проживающих за чертой бедности, многодетных семьях», — рассказал МК ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Мнение коллеги разделил и первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «Это могут быть и уже отработанные за время пандемии COVID-19 прямые выплаты, и льготы, и субсидии по коммунальным платежам, и долгосрочное повышение социальных выплат», предположил эксперт. Экономист, директор по внешним связям BitRive, Андрей Лобода отметил, что выбранный правительством социальный вектор продолжит развиваться и в дальнейшем. Однако по мнению эксперта, помощь будет действенной в ситуации, когда рубль перестанет падать, а инфляцию возьмут под контроль. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что в РФ будет увеличен прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Такие меры поддержки населения вводятся в связи с попытками западных стран пошатнуть устойчивость российской экономики из-за несогласия с проведением спецоперации РФ на Украине. Путин утверждал, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, «имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими и информационными средствами со стороны ЕС и США».