Два тюменца погибли во время спецоперации на Украине

Павших похоронят со всеми воинскими почестями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области 21 марта прощаются с Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем — военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Александр Моор. «Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — приводит инфоцентр слова главы региона.

В правительстве добавили, что Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.