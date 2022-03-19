19 марта 2022
18 марта 2022

Два тюменца погибли во время спецоперации на Украине

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Павших похоронят со всеми воинскими почестями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области 21 марта прощаются с Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем — военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Александр Моор. «Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — приводит инфоцентр слова главы региона.

В правительстве добавили, что Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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В Тюменской области 21 марта прощаются с Андреем Петровым и Никитой Анциперовичем — военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соболезнования родным и близким погибших выразил губернатор Александр Моор. «Наши земляки выбрали защиту Отечества делом своей жизни. Пожертвовав жизнью за безопасность России и освобождение Украины от неонацизма, они проявили мужество и героизм, остались до конца верны воинскому долгу. Светлая память о воинах-героях навсегда останется с нами», — приводит инфоцентр слова главы региона. В правительстве добавили, что Андрея Петрова похоронят в селе Новая Заимка Заводоуковского городского округа. С Никитой Анциперовичем простились в Тюмени. Похороны проходят со всеми воинскими почестями. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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