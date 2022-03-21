Военный из Пермского края погиб во время спецоперации на Украине

Власти выражают соболезнования родным и близким Ивана Абдрачева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины 14 марта погиб военнослужащий из Пермского края Иван Абдрачев. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики администрации губернатора Прикамья.

«Уроженец Октябрьского Иван Абдрачев 2003 года рождения погиб 14 марта. Он служил по контракту», — рассказал собеседник агентства. Власти Пермского края выражают соболезнования родным и близким солдата.

Спецоперация РФ на Украине проводится вынужденно. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма, президент Владимир Путин напомнил, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида». Наступление российских войск началось утром 24 февраля. На данный момент, армией заняты такие города как Херсон, Мелитополь, Бердянск. Подразделения народной милиции ДНР ведут бои за Мариуполь.