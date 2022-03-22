В ЯНАО паникеры потрошат кофейные аппараты самообслуживания

Паникеры украли сахар из кофейных автоматов в «Пятерочке» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Цены на продукты в России

Жители Надыма (ЯНАО) начали забирать весь сахар с кофейных автоматов, предназначенный для клиентов. Об этом сообщил местный житель в социальной сети «ВКонтакте».

«Ну вот кризис дошел и до Надыма, нет сахара ни где, но я честно не думал, что дойдет до такого. Ладно если бы это были дети и пенсионеры у который с финансами тяжело, а вот 2 х здоровых мужиков я был удивлен увидеть. Стащили весь сахар с автоматов, который предназначен для клиентов», — написал Руслан Халметов в группе «Злой и Добрый Надымчанин.

Пользователи под постом также не разделили такого поведения местных жителей. «Только о себе и думают, а как другим пить кофе», — написал Павел Евстигнеев. «Фу, смотреть противно. Позор», — добавила Екатерина Надымская.

Исходя из видеоматериалов, опубликованных в посте, ситуация произошла магазине «Пятерочка». Для выяснения обстоятельств агентство направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа получено не было.

Ранее URA.RU сообщало, что в крупной сети супермаркетов «Пятерочка» в Новом Уренгое сотрудники прячут сахар от покупателей и не выставляют продукт на прилавки. А также что продавцы сети не соблюдают правила по продаже сахара, масла и круп, установленных самим же магазином.

Из-за того, что страны запада ввели санкции против России, некоторые иностранные бренды покинули рынок РФ. В связи с этим, стоимость импортной продукции резко выросла в цене.

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