23 марта 2022

Свердловские приставы ищут ребенка, похищенного отцом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
Приставы попросили свердловчан, обладающих информацией, связаться с ними Фото:

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области объявило о розыске девятилетнего Максима, которого отец якобы отказывается передавать матери. Соответствующий релиз ведомство направило URA.RU.

«Управление ФССП <…> обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. В рамках исполнительного производства о передаче отцом несовершеннолетнего ребенка матери для совместного проживания ведется исполнительный розыск», — говорится в сообщении.

«По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Буглеевым Андреем Сергеевичем. Отец ребенка скрывает свое местонахождение. Информация о посещении ребенком медицинских и образовательных учреждений отсутствует», — добавили приставы, попросив в случае получения каких-либо сведений обращаться по номерам: 8(343)3622799, 3622819, 89126643040.

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Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области объявило о розыске девятилетнего Максима, которого отец якобы отказывается передавать матери. Соответствующий релиз ведомство направило URA.RU. «Управление ФССП <…> обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. В рамках исполнительного производства о передаче отцом несовершеннолетнего ребенка матери для совместного проживания ведется исполнительный розыск», — говорится в сообщении. «По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Буглеевым Андреем Сергеевичем. Отец ребенка скрывает свое местонахождение. Информация о посещении ребенком медицинских и образовательных учреждений отсутствует», — добавили приставы, попросив в случае получения каких-либо сведений обращаться по номерам: 8(343)3622799, 3622819, 89126643040.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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