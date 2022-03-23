Приставы попросили свердловчан, обладающих информацией, связаться с ними Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Свердловской области объявило о розыске девятилетнего Максима, которого отец якобы отказывается передавать матери. Соответствующий релиз ведомство направило URA.RU.

«Управление ФССП <…> обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске ребенка. В рамках исполнительного производства о передаче отцом несовершеннолетнего ребенка матери для совместного проживания ведется исполнительный розыск», — говорится в сообщении.

«По имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Буглеевым Андреем Сергеевичем. Отец ребенка скрывает свое местонахождение. Информация о посещении ребенком медицинских и образовательных учреждений отсутствует», — добавили приставы, попросив в случае получения каких-либо сведений обращаться по номерам: 8(343)3622799, 3622819, 89126643040.