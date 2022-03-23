Пермские силовики внедрили новый способ борьбы с неплательщиками

Судебные приставы работают в связке с дорожными полицейскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае судебные приставы совместно с сотрудниками УГИБДД опробовали новые методы работы с должниками-нарушителями ПДД. За неделю использования специальной поисковой системы было арестовано четыре автомобиля. О новом методе рассказали в пресс-службе в УФССП по Пермскому краю.

«Поисковая система „Азимут“ работает на базе сети комплексов фото- и видеофиксации. Приставы передают ГИБДД данные об автомобилях, чьи владельцы имеют множество неоплаченных штрафов. Информация с видеокамер стекается в дежурную часть, и, когда в поле зрения попадает нарушитель, эта информация отправляется сотрудникам нарядов», — рассказали в пресс-службе.

Далее полицейские останавливают автомобиль неплательщика и на место приезжают судебные приставы. За неделю такой работы удалось арестовать Тoyota Сamry и «Ладу», принадлежащие пермским организациям. У одной из них было 205 неоплаченных штрафов ГИБДД и исполнительский сбор на общую сумму свыше 1,8 млн рублей. Машины были эвакуированы на штрафстоянку.

Трое должников, чтобы не лишиться своих Chevrolet Cruze, Honda Civic и Mercedes-Benz, сразу же оплатили все долги. Еще два пермяка продолжили свой путь пешком. Рекордсменом по штрафам стала владелица Toyota Rav4 — у судебных приставов находится 175 исполнительных производств на общую сумму свыше 230 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяк пытался перехитрить силовиков, чтобы вернуть свое авто. Пермяк заявил об угоне своей машины, которую арестовали за задолженность по кредиту. Сейчас мужчине грозит наказание за дачу ложных показаний

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