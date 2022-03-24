Великобритания ввела санкции против 59 россиян

Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства страны.
Так, согласно документу, санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и еще 57 россиян. Кроме того, в перечень попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк.
США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как РФ объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.
Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства страны. Так, согласно документу, санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и еще 57 россиян. Кроме того, в перечень попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как РФ объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.