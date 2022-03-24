Великобритания ввела санкции против 59 россиян

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Великобритания опубликовала новый список санкций против россиян Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Так, согласно документу, санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и еще 57 россиян. Кроме того, в перечень попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк.

США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как РФ объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.

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Великобритания ввела санкции против 59 физических лиц из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства страны. Так, согласно документу, санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа, основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова и еще 57 россиян. Кроме того, в перечень попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфабанк, СМП-Банк. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как РФ объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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