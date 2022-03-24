Для свердловских родителей меняют правила записи в школы. За неделю до старта кампании

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, школа, среднее образование
Запись детей в первые классы стартует 1 апреля Фото:

За неделю до старта записи детей в школу в Свердловской области меняют правила. Родителям придется подавать заявления через «Госуслуги» по новой форме — федеральной, разработанной Минцифры РФ. Старую использовать не разрешают.

В пресс-службе свердловского минобра нововведения URA.RU подтвердили, но подчеркнули, что сама процедура не поменяется. «Несмотря на то, что область, как и все регионы страны, переходит на единую форму записи в школы, для родителей процедура не изменится. В указанное время они смогут подать заявление через портал „Госуслуг“», — заверили в ведомстве.

Сейчас чиновники тестируют, как система приема заявлений справится с нагрузкой в дни записи — с 1 апреля (до 30 июня). «В 2022 году прием в первые классы в Свердловской области будут вести 1042 школы, за парты сядут 56 тысяч детей», — добавили в министерстве.

В департаменте образования мэрии Екатеринбурга корреспонденту рассказали, что 24 и 25 марта родители будущих первоклассников смогу протестировать новую форму на портале «Госуслуг». «Цель тестирования — проверить работу портальной формы, отработать механизм заполнения и формирования заявления. Также тестирование позволит родителям потренироваться в заполнении формы, отработать навык введения данных к моменту реальной записи. Обратную связь по выявленным ошибкам во время тестирования при заполнении заявления, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до конца дня 25 марта 2022 года. Полученные замечания специалисты обработают в течение двух рабочих дней», — рассказали в горадминистрации.

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За неделю до старта записи детей в школу в Свердловской области меняют правила. Родителям придется подавать заявления через «Госуслуги» по новой форме — федеральной, разработанной Минцифры РФ. Старую использовать не разрешают. В пресс-службе свердловского минобра нововведения URA.RU подтвердили, но подчеркнули, что сама процедура не поменяется. «Несмотря на то, что область, как и все регионы страны, переходит на единую форму записи в школы, для родителей процедура не изменится. В указанное время они смогут подать заявление через портал „Госуслуг“», — заверили в ведомстве. Сейчас чиновники тестируют, как система приема заявлений справится с нагрузкой в дни записи — с 1 апреля (до 30 июня). «В 2022 году прием в первые классы в Свердловской области будут вести 1042 школы, за парты сядут 56 тысяч детей», — добавили в министерстве. В департаменте образования мэрии Екатеринбурга корреспонденту рассказали, что 24 и 25 марта родители будущих первоклассников смогу протестировать новую форму на портале «Госуслуг». «Цель тестирования — проверить работу портальной формы, отработать механизм заполнения и формирования заявления. Также тестирование позволит родителям потренироваться в заполнении формы, отработать навык введения данных к моменту реальной записи. Обратную связь по выявленным ошибкам во время тестирования при заполнении заявления, родители смогут направлять на адрес электронной почты 1klass@ekadm.ru до конца дня 25 марта 2022 года. Полученные замечания специалисты обработают в течение двух рабочих дней», — рассказали в горадминистрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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