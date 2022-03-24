24 марта 2022
23 марта 2022

Приставы в ЯНАО потратят 2 млн рублей на почтовые марки

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание по профилактике правонарушений в области. Курган, погон, советник юстиции 2класса, федеральная служба судебных приставов
Деньги на закупку выделяются из бюджета РФ Фото:

Приставы в ЯНАО потратят более двух миллионов рублей из бюджета РФ на почтовые марки и конверты. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) Заказчик: Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-ненецкому автономному округу», — говорится в документах. Начальная цена закупки составляет 2 243 800 рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО закупает более 200 тысяч почтовых марок. Заключенный с поставщиком контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера власти ЯНАО закупили нижнее белье. Бюджету данная закупка обошлась в 10 миллионов рублей.

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Приставы в ЯНАО потратят более двух миллионов рублей из бюджета РФ на почтовые марки и конверты. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) Заказчик: Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-ненецкому автономному округу», — говорится в документах. Начальная цена закупки составляет 2 243 800 рублей. Управление Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО закупает более 200 тысяч почтовых марок. Заключенный с поставщиком контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера власти ЯНАО закупили нижнее белье. Бюджету данная закупка обошлась в 10 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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