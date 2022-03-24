Приставы в ЯНАО потратят 2 млн рублей на почтовые марки

Деньги на закупку выделяются из бюджета РФ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Приставы в ЯНАО потратят более двух миллионов рублей из бюджета РФ на почтовые марки и конверты. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) Заказчик: Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-ненецкому автономному округу», — говорится в документах. Начальная цена закупки составляет 2 243 800 рублей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО закупает более 200 тысяч почтовых марок. Заключенный с поставщиком контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера власти ЯНАО закупили нижнее белье. Бюджету данная закупка обошлась в 10 миллионов рублей.