Приставы в ЯНАО потратят 2 млн рублей на почтовые марки

Приставы в ЯНАО потратят более двух миллионов рублей из бюджета РФ на почтовые марки и конверты. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) Заказчик: Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-ненецкому автономному округу», — говорится в документах. Начальная цена закупки составляет 2 243 800 рублей.
Управление Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО закупает более 200 тысяч почтовых марок. Заключенный с поставщиком контракт будет действовать до 30 июня 2022 года.
Ранее URA.RU сообщало, что для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера власти ЯНАО закупили нижнее белье. Бюджету данная закупка обошлась в 10 миллионов рублей.
Приставы в ЯНАО потратят более двух миллионов рублей из бюджета РФ на почтовые марки и конверты. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «Поставка государственных знаков почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты) Заказчик: Управления Федеральной службы судебных приставов по Ямало-ненецкому автономному округу», — говорится в документах. Начальная цена закупки составляет 2 243 800 рублей. Управление Федеральной службы судебных приставов по ЯНАО закупает более 200 тысяч почтовых марок. Заключенный с поставщиком контракт будет действовать до 30 июня 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что для студентов из числа коренных малочисленных народов Севера власти ЯНАО закупили нижнее белье. Бюджету данная закупка обошлась в 10 миллионов рублей.