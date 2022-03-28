Бизнесмен отказался от американского гражданства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Создатель автомобильного холдинга «Оками» (включается в себя десяток дилерских центров в Екатеринбурге, Кургане и Нижнем Тагиле) Вадим Менаджиев отказался от гражданства США. Информация об этом размещена в ежеквартальном бюллетене федерального реестра правительства США.

«Это уведомление предоставляется в соответствии с разделом закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года с внесенными в него поправками. Этот список содержит имя каждого человека, теряющего гражданство Соединенных Штатов», — говорится в реестре.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Оками». На момент публикации ответа не поступило.

Менаджиев открыл «Оками» в 2004 году. Ассортимент продукции «Оками» включает автомобили следующих марок: Toyota, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Porsche, Maserati. Также в продаже есть запчасти и аксессуары для автомобилей этих марок.

Фото: бюллетень федерального реестра правительства США