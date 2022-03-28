Уральский создатель «Оками» лишился гражданства США. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Бизнесмен отказался от американского гражданства Фото:

Создатель автомобильного холдинга «Оками» (включается в себя десяток дилерских центров в Екатеринбурге, Кургане и Нижнем Тагиле) Вадим Менаджиев отказался от гражданства США. Информация об этом размещена в ежеквартальном бюллетене федерального реестра правительства США.

«Это уведомление предоставляется в соответствии с разделом закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года с внесенными в него поправками. Этот список содержит имя каждого человека, теряющего гражданство Соединенных Штатов», — говорится в реестре.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Оками». На момент публикации ответа не поступило.

Менаджиев открыл «Оками» в 2004 году. Ассортимент продукции «Оками» включает автомобили следующих марок: Toyota, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Porsche, Maserati. Также в продаже есть запчасти и аксессуары для автомобилей этих марок.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Создатель автомобильного холдинга «Оками» (включается в себя десяток дилерских центров в Екатеринбурге, Кургане и Нижнем Тагиле) Вадим Менаджиев отказался от гражданства США. Информация об этом размещена в ежеквартальном бюллетене федерального реестра правительства США. «Это уведомление предоставляется в соответствии с разделом закона о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года с внесенными в него поправками. Этот список содержит имя каждого человека, теряющего гражданство Соединенных Штатов», — говорится в реестре. Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу «Оками». На момент публикации ответа не поступило. Менаджиев открыл «Оками» в 2004 году. Ассортимент продукции «Оками» включает автомобили следующих марок: Toyota, Hyundai, Mitsubishi, BMW, Porsche, Maserati. Также в продаже есть запчасти и аксессуары для автомобилей этих марок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...