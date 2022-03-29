«О’Keй» и «Ашан» отказались от ограничения наценок на товары

30 марта 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Торговые сети «О’Keй» и Auchan Retail (гипермаркеты «Ашан» и «Атак») отказались ограничивать наценки на социально важные товары. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе ФАС. «Торговые сети „О’Кей“, „Ашан“ и „Атак“ уведомили ФАС об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на ряд социально значимых товаров. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов», — рассказал собеседник ТАСС. Две торговые сети отказались от ограничения наценки только на сахар Рост цен в российских магазинах начался после введения Западом антироссийских санкций, начавшей 24 февраля спецоперацию на Украине. В правительстве РФ ранее начали предпринимать меры по стабилизации цен на продукты. После проверок Федеральной антимонопольной службы «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» ограничили наценку на социально значимые товары, пишет RT. В Минпромторге предложили способ сдерживания роста стоимости продуктов. Для это можно продавать часть продуктов на развес, чтобы экономить на упаковке.