29 марта 2022

Люди губернатора проконтролируют выборы в челябинском районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссию по выборам главы Каслинского района Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на конкурсе по выборам главы Каслинского района. Соответствующее постановление появилось на интернет-портале официальной информации.

Назначить членами комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района следующих лиц. Киселев П. В. — зампредседателя заксобрания Челябинской области. Мошаров С. И. — заместитель губернатора Челябинской области. Мякуш В. В. — советник губернатора Челябинской области», — говорится в тексте документа.

В конкурсе пожелали участвовать четыре претендента. Это действующий глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, мэр Каслей Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин. Комиссия предварительно соберется 21 апреля. Неделю спустя будет решено, кого из конкурсантов допустят до выборов, которые состоятся 5 мая.

Пока фаворитом выборов считается Колышев. Он руководит муниципалитетом с марта 2017 года, когда за 51-летнего бизнесмена проголосовали 15 из 16 районных депутатов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на конкурсе по выборам главы Каслинского района. Соответствующее постановление появилось на интернет-портале официальной информации. Назначить членами комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района следующих лиц. Киселев П. В. — зампредседателя заксобрания Челябинской области. Мошаров С. И. — заместитель губернатора Челябинской области. Мякуш В. В. — советник губернатора Челябинской области», — говорится в тексте документа. В конкурсе пожелали участвовать четыре претендента. Это действующий глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, мэр Каслей Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин. Комиссия предварительно соберется 21 апреля. Неделю спустя будет решено, кого из конкурсантов допустят до выборов, которые состоятся 5 мая. Пока фаворитом выборов считается Колышев. Он руководит муниципалитетом с марта 2017 года, когда за 51-летнего бизнесмена проголосовали 15 из 16 районных депутатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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