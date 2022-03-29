Люди губернатора проконтролируют выборы в челябинском районе

Алексей Текслер назначил своих представителей в комиссию по выборам главы Каслинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил своих представителей на конкурсе по выборам главы Каслинского района. Соответствующее постановление появилось на интернет-портале официальной информации.

Назначить членами комиссии, формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Каслинского муниципального района следующих лиц. Киселев П. В. — зампредседателя заксобрания Челябинской области. Мошаров С. И. — заместитель губернатора Челябинской области. Мякуш В. В. — советник губернатора Челябинской области», — говорится в тексте документа.

В конкурсе пожелали участвовать четыре претендента. Это действующий глава района Игорь Колышев, его заместитель по экономике Николай Шамардин, мэр Каслей Екатерина Васенина и ее заместитель Дмитрий Дерябин. Комиссия предварительно соберется 21 апреля. Неделю спустя будет решено, кого из конкурсантов допустят до выборов, которые состоятся 5 мая.

Пока фаворитом выборов считается Колышев. Он руководит муниципалитетом с марта 2017 года, когда за 51-летнего бизнесмена проголосовали 15 из 16 районных депутатов.