В Словакии сократят число российских дипломатов

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
В Словакии хотят сократить численность посольства РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство иностранных дел Словакии сообщило российскому послу о намерении сократить численность посольства РФ в Братиславе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк.

«В среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется», — рассказал Житнюк РИА «Новости».

Высылка российских дипломатов из стран Европы проходит на фоне спецоперации России на Украине. Словакия ранее заявила о высылке трех сотрудников посольства РФ, МИД России обещал принять ответные меры. Российских дипломатов также высылали Латвия, Литва, Эстония и Болгария.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ опубликовало оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что в марте 2022 года войска ВСУ должны были начать наступление на Донбасс.

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Министерство иностранных дел Словакии сообщило российскому послу о намерении сократить численность посольства РФ в Братиславе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк. «В среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется», — рассказал Житнюк РИА «Новости». Высылка российских дипломатов из стран Европы проходит на фоне спецоперации России на Украине. Словакия ранее заявила о высылке трех сотрудников посольства РФ, МИД России обещал принять ответные меры. Российских дипломатов также высылали Латвия, Литва, Эстония и Болгария. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ опубликовало оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что в марте 2022 года войска ВСУ должны были начать наступление на Донбасс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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