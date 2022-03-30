В Словакии сократят число российских дипломатов

Министерство иностранных дел Словакии сообщило российскому послу о намерении сократить численность посольства РФ в Братиславе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк.
«В среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется», — рассказал Житнюк РИА «Новости».
Высылка российских дипломатов из стран Европы проходит на фоне спецоперации России на Украине. Словакия ранее заявила о высылке трех сотрудников посольства РФ, МИД России обещал принять ответные меры. Российских дипломатов также высылали Латвия, Литва, Эстония и Болгария.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ опубликовало оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что в марте 2022 года войска ВСУ должны были начать наступление на Донбасс.
Министерство иностранных дел Словакии сообщило российскому послу о намерении сократить численность посольства РФ в Братиславе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского посольства Виталий Житнюк. «В среду в МИД Словакии был вызван посол РФ в Братиславе Игорь Братчиков, которому было сообщено, что решением МИД республики численность посольства РФ в Братиславе будет сокращена. Количество сокращаемых дипломатов РФ уточняется», — рассказал Житнюк РИА «Новости». Высылка российских дипломатов из стран Европы проходит на фоне спецоперации России на Украине. Словакия ранее заявила о высылке трех сотрудников посольства РФ, МИД России обещал принять ответные меры. Российских дипломатов также высылали Латвия, Литва, Эстония и Болгария. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ опубликовало оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что в марте 2022 года войска ВСУ должны были начать наступление на Донбасс.