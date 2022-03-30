Родственники тюменцев, погибших в спецоперации, получат деньги

31 марта 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Родственники погибших тюменцев на спецоперации получат выплаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области. «Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении. Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста. Ранее URA.RU писало о том, что власти раскрыли детали смерти военного на Украине. Житель Тюменской области погиб в ходе спецоперации. Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является защита граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области. «Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении. Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста. Ранее URA.RU писало о том, что власти раскрыли детали смерти военного на Украине. Житель Тюменской области погиб в ходе спецоперации. Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является защита граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения.