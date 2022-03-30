30 марта 2022

Родственники тюменцев, погибших в спецоперации, получат деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, солдаты, смерть, гроб, похороны, кладбище
Родственники погибших тюменцев на спецоперации получат выплаты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области.

«Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении.

Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста.

Ранее URA.RU писало о том, что власти раскрыли детали смерти военного на Украине. Житель Тюменской области погиб в ходе спецоперации. Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является защита граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения.

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Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области. «Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении. Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста. Ранее URA.RU писало о том, что власти раскрыли детали смерти военного на Украине. Житель Тюменской области погиб в ходе спецоперации. Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является защита граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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