Родственники тюменцев, погибших в спецоперации, получат деньги

Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области.
«Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении.
Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста.
Родственники погибших на спецоперации тюменцев получат миллионные денежные выплаты. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Тюменской области. «Единовременная выплата устанавливается в размере: 1 000 000 рублей военнослужащим, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции, получившим ранение (контузию, травму, увечье). Выплатить 3 000 000 рублей в равных долях каждому члену семьи погибшего военнослужащего», — указано в постановлении. Для получения единовременных выплат гражданам необходимо подать заявление по форме, утвержденной департаментом. К числу родственников относятся: родители, вдовы (вдовцы) и дети, не достигшие совершеннолетнего возраста. Ранее URA.RU писало о том, что власти раскрыли детали смерти военного на Украине. Житель Тюменской области погиб в ходе спецоперации. Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Целью является защита граждан Донбасса, которые многие годы подвергаются геноциду. В действиях участвуют только профессиональные военные, а главная задача российских формирований — минимизация напрасных жертв среди мирного населения.