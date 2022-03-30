Свердловские власти объяснили, почему в регионе растут цены

Власти заявляют, что продукты дорожают из-за упаковки и роста стоимости бензина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Цены на продукты в Свердловской области растут из-за подорожания упаковочных материалов и увеличения логистических расходов. Кроме того, на цены влияет рост стоимости коммунальных услуг, удобрений и перерабатываемого сырья, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Рост цен на хлебобулочные изделия обусловлен ростом цены на упаковку, а также возросшими логистическими расходами. Молочная продукция повышалась в цене в январе-начале февраля в среднем на 5-10 процентов из-за того, что в 2021 году произошло значительное удорожание упаковочных материалов, сырья для переработки, цен на минеральные удобрения, ГСМ, электроэнергию и прочее», — рассказали в департаменте. Кроме того, рост цен также связан с неблагоприятными погодными условиями (в некоторых районах была объявлена ЧС) в период посевной кампании, а также в период роста и развития сельскохозяйственных культур в регионе в минувший год.

В департаменте информационной политики дополнили, что на помощь тем предприятиям, которые содержат животных и не смогли собрать корм на зиму из-за упомянутых неблагоприятных условий, выделили дополнительно 320 миллионов рублей. В качестве поддержки населения свердловские власти достигли договоренности с сетями магазинов о применении минимальных или нулевых торговых надбавок на социально значимые товары. Перечень таких товаров торговые сети устанавливают самостоятельно.

Ранее сообщалось, что за неделю с 18 по 25 марта Свердловскстат зафиксировал рост цен на мясо и молочную продукцию. Подорожали все виды мяса, а также рыба, творог и сыры. Один из производителей в Свердловской области также предложил законодательно запретить торговать российским поставщикам упаковочных и иных материалов по стоимости экспорта. Из-за спецоперации на Украине западные страны объявили новые санкции. В связи с этим резко изменились курсы европейской и американской валют. Лидеры западных стран заявили, что новые санкции должны нанести сильный удар по экономике, гуманитарной и социальной сферам России, а также по каждой российской семье.

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