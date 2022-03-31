В Екатеринбургских школах стартовала запись в 1-й класс

В Екатеринбурге стартовала запись в первые классы. Об этом сообщили в Департаменте образования города. Запись проходит на портале Госуслуг, проблем не возникает, передает читательница URA.RU.
«Я записываю в школу младшего ребенка. Со старшим сыном несколько лет назад была целая эпопея — сайт Госуслуг зависал на каждом шаге оформления заявления. А сегодня я даже поражена. Заявление в школу подала ровно в полночь, уже через две минуты пришло письмо, что оно принято к рассмотрению», — сообщила нам читательница.
Ранее в URA.RU рассказали, как будет осуществляться запись в первый класс в 2022 году. Запись проходит в два этапа. Первый стартует с 1 апреля по 30 июня. В этот период можно записать детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Во время второго этапа — с 6 июля по 5 сентября — будет проходить запись для детей, живущих на территории, не закрепленной за образовательным учреждением.
В Екатеринбурге стартовала запись в первые классы. Об этом сообщили в Департаменте образования города. Запись проходит на портале Госуслуг, проблем не возникает, передает читательница URA.RU. «Я записываю в школу младшего ребенка. Со старшим сыном несколько лет назад была целая эпопея — сайт Госуслуг зависал на каждом шаге оформления заявления. А сегодня я даже поражена. Заявление в школу подала ровно в полночь, уже через две минуты пришло письмо, что оно принято к рассмотрению», — сообщила нам читательница. Ранее в URA.RU рассказали, как будет осуществляться запись в первый класс в 2022 году. Запись проходит в два этапа. Первый стартует с 1 апреля по 30 июня. В этот период можно записать детей, которые проживают на закрепленной за школой территории. Во время второго этапа — с 6 июля по 5 сентября — будет проходить запись для детей, живущих на территории, не закрепленной за образовательным учреждением.