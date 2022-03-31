Моор подписал постановление о выплатах семьям погибших на Украине

01 апреля 2022 в 16:06 Размер текста - 17 +

По открытым данным, в Тюменской области похоронили восемь военных, погибших на Украине Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине тюменцев получат по 3 млн рублей из областного бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. «Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата — 3 миллиона рублей. Выплата в один миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье», — рассказал губернатор. Моор добавил, что тем тюменцам, которые в результате ранений стали инвалидами, будет назначено ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей — помимо остальной помощи от государства. Кроме того, аналогичное пособие будет назначено каждому из родителей, вдовам и несовершеннолетним детям погибших. Ранее URA.RU писало о восьми погибших на Украине тюменских военных. Это: Шамиль Маскутов, Иван Кузьмин, Алексей Шевелев, Егор Дмитриев, Никита Анциперович, Сагындык Кудайбергенов, Алексей Глущак и Антон Лукошков. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация соседней страны. Российские военные, по данным Минобороны, выполняют задачи по защите мирного населения Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Семьи погибших в ходе спецоперации на Украине тюменцев получат по 3 млн рублей из областного бюджета. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона уже подписал соответствующее распоряжение. «Семьям погибшего военнослужащего или сотрудника Росгвардии, имеющего специальное звание полиции, полагается единовременная выплата — 3 миллиона рублей. Выплата в один миллион предназначена участникам спецоперации, которые получили ранение, контузию, травму или увечье», — рассказал губернатор. Моор добавил, что тем тюменцам, которые в результате ранений стали инвалидами, будет назначено ежемесячное пособие в размере пяти тысяч рублей — помимо остальной помощи от государства. Кроме того, аналогичное пособие будет назначено каждому из родителей, вдовам и несовершеннолетним детям погибших. Ранее URA.RU писало о восьми погибших на Украине тюменских военных. Это: Шамиль Маскутов, Иван Кузьмин, Алексей Шевелев, Егор Дмитриев, Никита Анциперович, Сагындык Кудайбергенов, Алексей Глущак и Антон Лукошков. Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также демилитаризация соседней страны. Российские военные, по данным Минобороны, выполняют задачи по защите мирного населения Украины.