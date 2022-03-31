Учителя из частных школ получат выплаты из бюджета ХМАО

Учителя получат доплаты за классное руководство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учителя в частных школах ХМАО будут получать деньги за классное руководство из окружного бюджета. Это решение было принято на заседании югорского правительства.

«Частным общеобразовательным организациям Югры выделены гранты на обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения в размере пяти тысяч рублей за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам», — сообщается в официальном telegram-канале властей ХМАО. Всего в Югре работают пять частных школ.

Директор департамента образования и науки ХМАО Алексей Дренин уточнил в разговоре с URA.RU, что размер грантов будет выше, чем пять тысяч рублей. «На эти деньги накидывается еще и районный коэффициент. Учителя, работающие в муниципальных школах, получают эти выплаты из местного и федерального бюджета. А педагогов из частных учебных заведений мы решили поддержать из региональной казны», — прокомментировал Дренин.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО проиндексировали зарплаты бюджетников. Увеличение составило четыре процента.