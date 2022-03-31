Заведующая магазином в ЯНАО объяснила рост цен на овощи и фрукты

Цена на овощи и фрукты растет из-за поставщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В Лабытнанги депутаты выявили повышение цены на фрукты и овощи в магазине «Глобус». Заведующая пояснила, что такая ситуация складывается из-за поставщиков. Об этом сообщается на сайте партии «Единая Россия» в ЯНАО.

«Повышение цен отмечено на овощи и фрукты. Заведующая магазином поясняет, что завышение цены связано с резко возросшей ценой при закупке товара, в итоге морковь сегодня стоит 83 рубля за килограмм, лук 69 рублей, картофель — 79 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы партии.

Кроме того, женщина пояснила, что на многие товары, которые были завезены несколько месяцев назад, ценник остался неизменным. «Запаса макарон, нескольких видов круп, чая, кофе, консервации, растительного масла из старого завоза хватит еще на пару месяцев», — говорится в пояснении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что депутаты отправятся по магазинам и будут искать завышенные цены. Проверяют не только продукты питания, но и не продовольственные товары.

Некоторые товары начали дорожать по всей стране из-за антироссийских санкций, которые Запад начал активно вводить в последнее время из-за спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. К подобным мерам в отношении РФ Европа, США, ряд других стран прибегают с начала 2000-х годов. Президент России Владимир Путин считает, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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