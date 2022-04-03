03 апреля 2022

В РФ готовят программу по возвращению высококлассных специалистов

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Световое шоу ко Дню России на Площади 1905 года. Екатеринбург , вечернее освещение, триколор, флаг россии, площадь1905 года, город екатеринбург
В России намерены доработать программу по возвращению специалистов-соотечественников Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России занимаются подготовкой программы по возвращению высококлассных специалистов, ранее переехавших за рубеж. Они столкнулись с давлением по этническому признаку в некоторых государствах, потому на нее растет спрос.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом», — рассказал источник «Известий». По его словам, обращений от мигрировавших специалистов становится много, потому пришла идея доработать программу по возвращению таких людей.

В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что программа репатриации действует в России уже 15 лет, а также подтвердили, что сейчас действительно обсуждают дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения специалистов-соотечественников. В ведомстве уточнили, что репатриантам уже доступно получение компенсаций стоимости переезда, выплата пособия при отсутствии источников дохода и другие социальные льготы.

В Минтруде РФ также заявили, что поддерживают инициативу по расширению программы по возвращению высококвалифицированных соотечественников в Россию. Там подчеркнули, что со стороны работодателей и регионов поступает множество сигналов о востребованности этой программы.

Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.

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В России занимаются подготовкой программы по возвращению высококлассных специалистов, ранее переехавших за рубеж. Они столкнулись с давлением по этническому признаку в некоторых государствах, потому на нее растет спрос. «Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом», — рассказал источник «Известий». По его словам, обращений от мигрировавших специалистов становится много, потому пришла идея доработать программу по возвращению таких людей. В пресс-службе Минпромторга РФ рассказали, что программа репатриации действует в России уже 15 лет, а также подтвердили, что сейчас действительно обсуждают дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения специалистов-соотечественников. В ведомстве уточнили, что репатриантам уже доступно получение компенсаций стоимости переезда, выплата пособия при отсутствии источников дохода и другие социальные льготы. В Минтруде РФ также заявили, что поддерживают инициативу по расширению программы по возвращению высококвалифицированных соотечественников в Россию. Там подчеркнули, что со стороны работодателей и регионов поступает множество сигналов о востребованности этой программы. Страны Запада и другие государства ввели санкции против РФ после начала спецоперации на Украине. В России уже приняли меры по поддержке граждан и бизнеса. По просьбе президента Владимира Путина в РФ разработали два пакета антикризисных мер. С 1 апреля в России был введен мораторий на банкротство, который будет действовать полгода.
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