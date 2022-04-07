07 апреля 2022
06 апреля 2022

Вертолеты авиакомпании из ХМАО выставят на торги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, вертолет, перевозка грузов, военная авиация, авиа шоу, воздушный парад, ми-26, грузовой вертолет
Техника авиакомпании «Скол» находится в России и Уганде Фото:

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск ООО «Арктикинвест» к авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в Югре, об обращении взыскания на заложенное имущество. Восемь вертолетов и один двигатель продадут с торгов, указано в документе на сайте Арбитражного суда округа.

«Определить способ реализации (продажи) заложенного имущества путем продажи с публичных торгов. Из стоимости заложенного имущества удовлетворить требования ООО „Арктикинвест“ по кредитным договорам», — указано в определении суда.

Главой компании является Сергей Шилов. Техника авиакомпании находится в Сургуте, Тюмени, Калининграде, Красноярске и Уганде (Африка). Ее общая начальная стоимость оценивается в 937 млн рублей. Решение суда на данный момент не вступило в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд Калининградской области запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол». Истцом являлась «Государственная транспортная лизинговая корпорация», зарегистрированная в ЯНАО. Перевозчик был включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск ООО «Арктикинвест» к авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в Югре, об обращении взыскания на заложенное имущество. Восемь вертолетов и один двигатель продадут с торгов, указано в документе на сайте Арбитражного суда округа. «Определить способ реализации (продажи) заложенного имущества путем продажи с публичных торгов. Из стоимости заложенного имущества удовлетворить требования ООО „Арктикинвест“ по кредитным договорам», — указано в определении суда. Главой компании является Сергей Шилов. Техника авиакомпании находится в Сургуте, Тюмени, Калининграде, Красноярске и Уганде (Африка). Ее общая начальная стоимость оценивается в 937 млн рублей. Решение суда на данный момент не вступило в силу. Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд Калининградской области запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол». Истцом являлась «Государственная транспортная лизинговая корпорация», зарегистрированная в ЯНАО. Перевозчик был включен в реестр недобросовестных поставщиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...