Вертолеты авиакомпании из ХМАО выставят на торги

Техника авиакомпании «Скол» находится в России и Уганде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд ХМАО удовлетворил иск ООО «Арктикинвест» к авиакомпании «Скол», одна из штаб-квартир которой находится в Югре, об обращении взыскания на заложенное имущество. Восемь вертолетов и один двигатель продадут с торгов, указано в документе на сайте Арбитражного суда округа.

«Определить способ реализации (продажи) заложенного имущества путем продажи с публичных торгов. Из стоимости заложенного имущества удовлетворить требования ООО „Арктикинвест“ по кредитным договорам», — указано в определении суда.

Главой компании является Сергей Шилов. Техника авиакомпании находится в Сургуте, Тюмени, Калининграде, Красноярске и Уганде (Африка). Ее общая начальная стоимость оценивается в 937 млн рублей. Решение суда на данный момент не вступило в силу.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд Калининградской области запустил процедуру банкротства авиакомпании «Скол». Истцом являлась «Государственная транспортная лизинговая корпорация», зарегистрированная в ЯНАО. Перевозчик был включен в реестр недобросовестных поставщиков.