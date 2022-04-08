В Германии испугались эмбарго на российский уголь

08 апреля 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

За 2021 год Германия импортировала у России 18,2 млн тонн угля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Эмбарго на поставки российского угля приведет к резкому росту цен в Германии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ассоциацию немецких импортеров угля VDKi. «Ссылаясь на опрос 44 компаний, которые импортируют основную часть угля, VDKi считает, что цены серьезно вырастут в краткосрочной перспективе из-за изменения потока товаров и дефицита угля определенного качества. В прошлом году Германия импортировала около 18,2 млн тонн российского угля для производства электроэнергии и 2,3 млн тонн для других целей, что составляет около половины ее общей потребности. Эталонные европейские фьючерсы на уголь API2 на 2022 год составляют чуть менее 214 долларов за тонну, что в три раза превышает уровень годичной давности.», — пишет Reuters. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России санкции. 8 апреля был принят 5 пакет ограничивающих мер. Он включает в себя эмбарго на поставки российского угля в ЕС. В Кремле заявили, что после отказа Евросоюза от российского угля, страна будет переориентировать экспорт на другие рынки. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эмбарго на поставки российского угля приведет к резкому росту цен в Германии. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на ассоциацию немецких импортеров угля VDKi. «Ссылаясь на опрос 44 компаний, которые импортируют основную часть угля, VDKi считает, что цены серьезно вырастут в краткосрочной перспективе из-за изменения потока товаров и дефицита угля определенного качества. В прошлом году Германия импортировала около 18,2 млн тонн российского угля для производства электроэнергии и 2,3 млн тонн для других целей, что составляет около половины ее общей потребности. Эталонные европейские фьючерсы на уголь API2 на 2022 год составляют чуть менее 214 долларов за тонну, что в три раза превышает уровень годичной давности.», — пишет Reuters. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России санкции. 8 апреля был принят 5 пакет ограничивающих мер. Он включает в себя эмбарго на поставки российского угля в ЕС. В Кремле заявили, что после отказа Евросоюза от российского угля, страна будет переориентировать экспорт на другие рынки.