Минобороны: капитан ВС РФ предотвратил диверсионную атаку ВСУ

12 апреля 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ во время спецоперации на Украине. Так, капитан Вооруженных сил России Алексей Гостюхин, действуя в составе артиллерийской группы, предотвратил диверсионную атаку неонацистов. «Ночью, передвигаясь через лес, он увидел украинских диверсантов-разведчиков. Группа националистов насчитывала более 40 человек. Они готовились напасть на российские подразделения», — рассказали в Министерстве обороны РФ. По позициям вооруженных неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого противник был уничтожен. В свою очередь, подполковник отдела управления связи штаба военного округа Анатолий Ванчугов обеспечил устойчивой помехозащищенной радиосвязью вспомогательный пункт управления ВС РФ. В Минобороны подчеркнули, что все это было сделано в условиях плотного огня и стрелкового оружия со стороны противника в одном из населенных пунктов. Также Героизм в бою проявил командир Андрей Гаранин. Он вместе с вверенным ему мостовым батальоном в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачу по восстановлению стратегически важного моста через реку, который был разрушен отступающими неонацистами. Во время работ по восстановлению моста личный состав не раз подвергался минометному обстрелу украинских диверсантов. В один из таких моментов был ранен один из подчиненных Гаранина. Подполковник вынес раненого из-под огня, оказал ему первую помощь, а затем вернулся на возводимую переправу. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ во время спецоперации на Украине. Так, капитан Вооруженных сил России Алексей Гостюхин, действуя в составе артиллерийской группы, предотвратил диверсионную атаку неонацистов. «Ночью, передвигаясь через лес, он увидел украинских диверсантов-разведчиков. Группа националистов насчитывала более 40 человек. Они готовились напасть на российские подразделения», — рассказали в Министерстве обороны РФ. По позициям вооруженных неонацистов был нанесен групповой артиллерийский удар, в результате которого противник был уничтожен. В свою очередь, подполковник отдела управления связи штаба военного округа Анатолий Ванчугов обеспечил устойчивой помехозащищенной радиосвязью вспомогательный пункт управления ВС РФ. В Минобороны подчеркнули, что все это было сделано в условиях плотного огня и стрелкового оружия со стороны противника в одном из населенных пунктов. Также Героизм в бою проявил командир Андрей Гаранин. Он вместе с вверенным ему мостовым батальоном в составе бригады материально-технического обеспечения выполнял задачу по восстановлению стратегически важного моста через реку, который был разрушен отступающими неонацистами. Во время работ по восстановлению моста личный состав не раз подвергался минометному обстрелу украинских диверсантов. В один из таких моментов был ранен один из подчиненных Гаранина. Подполковник вынес раненого из-под огня, оказал ему первую помощь, а затем вернулся на возводимую переправу. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является предотвращение жертв среди мирного населения.