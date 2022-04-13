В свердловских магазинах снизилась цена на огурцы и картошку

Свежие огурцы в Свердловской области подешевели на 12% и стоят теперь 135 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Огурцы, помидоры, картофель и бананы резко подешевели за неделю с 1 по 8 апреля в магазинах Свердловской области. Об этом сообщается на официальном сайте Свердловскстата.

С 1 по 8 ноября в Свердловской области сильнее всего снизились средние цены на огурцы (на 12,94, до 135,41 руб. за кг), сказано на сайте ведомства. Также сбавили в цене помидоры (-7,19%, до 227,26 руб/кг), картофель (-0,29%, до 50,41 руб/кг) и бананы (-2,21%, до 124,83 руб/кг).

Неделей ранее у огурцов, помидор и бананов также прослеживался спад стоимости. На момент 1 апреля огурцы за килограмм стоили 155,85 рубля (-9% за неделю с 24 марта по 1 апреля), помидоры — 244,93 рубля за кг (-5,5% за аналогичный период), бананы — 127,68 рубля за кг (-1,15%). А вот картофель неделей ранее вырос на 2,67%, до 50,57 руб/кг.

Однако в Свердловской области резко подскочили цены на лук, капусту и морковь. Кроме того, подорожали в регионе и яблоки. Самый сильный рост стоимости за неделю у свеклы — красный корнеплод подорожал на 16,74% и в среднем стоит 60,08 рубля за килограмм.