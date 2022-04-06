Борщевой набор резко подорожал в Свердловской области

Сильнее всего подорожал репчатый лук — на 21,7% Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

За неделю с 25 марта по 1 апреля в Свердловской области резко подорожали овощи для борща — картофель, свекла, лук, морковь и капуста. Статистика динамики цены опубликована на сайте Свердловскстата.

По аналитике Свердловскстата средняя цена лука поднялась на 21,72% до 48,8 рубля за килограмм. Капуста в свою очередь прибавила в цене 15,4% и в среднем обойдется в 93,1 рубля за кг. Также подорожали такие овощи, как свекла (+9,89%, средняя цена — 51,52 руб/кг), морковь (+5,3%, 62,91 руб/кг) и картофель (+2,67%, 50,57 руб/кг).

В списке оказались и подешевевшие плоды. Так, например, резко снизилась стоимость огурцов — на 9%. За килограмм овоща в среднем просят 155,85 рубля. Также подешевели помидоры (-5,54%, 244,93 руб/кг) и бананы (-1,15%, 127,68 руб/кг). Кроме того, подскочила средняя стоимость яблок на 4,85%. Теперь килограмм фрукта продают в свердловских магазинах за 121 рубль.

Неделей ранее Свердловскстат зафиксировал рост стоимости лука на четверть. Кроме него подорожали свекла, морковь и картофель, но подешевели помидоры и огурцы.

Если вы увидели резкое повышение цен, столкнулись с какими-либо проблемами или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .