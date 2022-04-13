В Свердловской области резко подорожали морковь, свекла и капуста

Морковь в магазинах теперь в среднем обойдется в 65 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Специалисты Свердловскстата зафиксировали рост средней стоимости овощей в магазинах Свердловской области. Данные опубликованы на официальном сайте организации.

Исходя из мониторинга средних цен за неделю с 1 по 8 апреля в регионе сильнее всего подорожали капуста (+16,09%) и свекла (+16,74%). Средняя стоимость килограмма овощей составляет 107,96 и 60,08 рубля, соответственно.

В свердловских магазинах также выросла цена на лук (+8,03%, средняя цена — 52,59 руб/кг) морковь (+4,01%, 65,43 руб/кг). Кроме того, подорожали также яблоки. Средняя цена за кило фрукта выросла на 2,46% до 124,35 рубля.

Ранее стало известно, что в регионе резко подорожал набор овощей для борща. По аналитике Свердловскстата, на момент 1 апреля в магазинах подорожали лук (+21,72% до 48,8 руб/кг), капуста (+15,4%, 93,1 руб/кг) свекла (+9,89%, 51,52 руб/кг), морковь (+5,3%, 62,91 руб/кг) и картофель (+2,67%, 50,57 руб/кг).