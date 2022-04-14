Кремль: США ведут вредоносную деятельность в отношении России

США ведут вредоносную деятельность в отношении России в киберпространстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США ведут вредоносную деятельность в отношении России в киберпространстве. РФ принимает необходимые меры по защите от этих атак, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«С территории США идет вредоносная деятельность в киберпространстве. И в соответствующих областях мы постоянно принимаем меры по защите от подобных атак. В том числе и с территории США», — заявил Песков.

Президент США Джо Байден объявил о продлении на один год чрезвычайного положения в связи с «вредоносной деятельностью» российских властей. Угрозу нацбезопасности, внешней политике и экономике США в Белом доме назвали «необычной и чрезвычайной».

Как стало известно Life, самолет со специалистами по кибервойнам из США приземлился в Варшаве. По информации издания, они могут быть использованы для создания фейкового контента о действиях российской армии на Украине. Ранее была распространена информация о якобы убитых ВС РФ мирных жителях в пригороде Киева, городе Буче. Минобороны РФ назвало это фейком. Это подтверждают и эксперты.