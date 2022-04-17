17 апреля 2022
16 апреля 2022
15 апреля 2022

В Екатеринбурге «Золотое яблоко» откроет свою аптеку

© Служба новостей «URA.RU»
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Black Friday в магазине
Аптеку от «Золотого яблока» откроют в Екатеринбурге в мае Фото:

Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга планирует открыть собственную аптеку. Открытие состоится в мае в универмаге Bolshoy.

«Открытие аптеки — это новый эксперимент для нашей сети. Это будет аптека, в которой будет представлен классический ассортимент товаров и лекарств», — рассказали представители сети «Коммерсант-Урал». По словам компании, открытие аптеки поможет скооперироваться с отделами БАДов и дерматологической косметики, которая продается на полках «Золотого яблока».

Аптека от магазина профессиональной косметики откроется в формате магазин в магазине. Будет ли в дальнейшем открытие аптек от «Золотого яблока» повсеместным, представители компании не уточнили.

Мы обратились в пресс-службу магазина косметики за комментариями. Там комментировать отказались и попросили оформить письменный запрос.

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Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга планирует открыть собственную аптеку. Открытие состоится в мае в универмаге Bolshoy. «Открытие аптеки — это новый эксперимент для нашей сети. Это будет аптека, в которой будет представлен классический ассортимент товаров и лекарств», — рассказали представители сети «Коммерсант-Урал». По словам компании, открытие аптеки поможет скооперироваться с отделами БАДов и дерматологической косметики, которая продается на полках «Золотого яблока». Аптека от магазина профессиональной косметики откроется в формате магазин в магазине. Будет ли в дальнейшем открытие аптек от «Золотого яблока» повсеместным, представители компании не уточнили. Мы обратились в пресс-службу магазина косметики за комментариями. Там комментировать отказались и попросили оформить письменный запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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