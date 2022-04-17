В Екатеринбурге «Золотое яблоко» откроет свою аптеку

Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга планирует открыть собственную аптеку. Открытие состоится в мае в универмаге Bolshoy.
«Открытие аптеки — это новый эксперимент для нашей сети. Это будет аптека, в которой будет представлен классический ассортимент товаров и лекарств», — рассказали представители сети «Коммерсант-Урал». По словам компании, открытие аптеки поможет скооперироваться с отделами БАДов и дерматологической косметики, которая продается на полках «Золотого яблока».
Аптека от магазина профессиональной косметики откроется в формате магазин в магазине. Будет ли в дальнейшем открытие аптек от «Золотого яблока» повсеместным, представители компании не уточнили.
Мы обратились в пресс-службу магазина косметики за комментариями. Там комментировать отказались и попросили оформить письменный запрос.
Магазин профессиональной косметики «Золотое яблоко» родом из Екатеринбурга планирует открыть собственную аптеку. Открытие состоится в мае в универмаге Bolshoy. «Открытие аптеки — это новый эксперимент для нашей сети. Это будет аптека, в которой будет представлен классический ассортимент товаров и лекарств», — рассказали представители сети «Коммерсант-Урал». По словам компании, открытие аптеки поможет скооперироваться с отделами БАДов и дерматологической косметики, которая продается на полках «Золотого яблока». Аптека от магазина профессиональной косметики откроется в формате магазин в магазине. Будет ли в дальнейшем открытие аптек от «Золотого яблока» повсеместным, представители компании не уточнили. Мы обратились в пресс-службу магазина косметики за комментариями. Там комментировать отказались и попросили оформить письменный запрос.