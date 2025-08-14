Плату за проживание в общежитии РЖД в Екатеринбурге подняли в восемь раз

В Екатеринбурге плату за проживание в общежитии АО «РЖДстрой» по улице Трамвайной, 10 внезапно повысили в восемь раз — со 118 рублей за один квадратный метр до 829 рублей. После жалоб жильцов в дело вмешалась Уральская транспортная прокуратура, рассказали в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что приказом управляющего от 23.06.2025 ежемесячная плата за пользование жилыми помещениями общежития в одностороннем порядке увеличена в восемь раз», — следует из сообщения. В ведомстве подчеркнули, что подобное повышение нарушает права жильцов и противоречит требованиям жилищного законодательства.
Правоохранители организовали проверку. По ее итогам приказ о повышении платы за жилье отменен.
