В Мексике сожгли чучела Зеленского и Байдена вслед за Иудой

19 апреля 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

В Мексике на праздновании католической пасхи сожгли чучело Зеленского Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мехико в день празднования католической пасхи вслед за чучелом Иуды был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского внутри. Так автор перфоманса обвинил политиков в эскалации украинского кризиса. «Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные возгласы зрителей. Самая большая кукла, торчащая из танка, была наполовину дьяволом и наполовину Байденом. Еще одна маленькая фигурка, также сделанная из картона, представляла Зеленского», — пишет аргентинская газета La Nacion. Автор перфоманса назвал Украину ответственной за эскалацию конфликта с Россией из-за стремления киевского правительства вступить в НАТО. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Также на сторону Москвы встали большинство стран Латинской Америки и Африки, а также значительная часть государств Азии, передает «Царьград». В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Мехико в день празднования католической пасхи вслед за чучелом Иуды был сожжен картонный танк с чучелами президента США Джо Байдена и лидера Украины Владимира Зеленского внутри. Так автор перфоманса обвинил политиков в эскалации украинского кризиса. «Промышленный кран поднял над площадью композицию, которая воспламенилась от пиротехники под одобрительные возгласы зрителей. Самая большая кукла, торчащая из танка, была наполовину дьяволом и наполовину Байденом. Еще одна маленькая фигурка, также сделанная из картона, представляла Зеленского», — пишет аргентинская газета La Nacion. Автор перфоманса назвал Украину ответственной за эскалацию конфликта с Россией из-за стремления киевского правительства вступить в НАТО. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. Также на сторону Москвы встали большинство стран Латинской Америки и Африки, а также значительная часть государств Азии, передает «Царьград». В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.