Минкульт РФ уволил сотрудника, который разрешил фильм «Искушение»

Минкультуры уволило сотрудника, разрешившего прокат фильма «Искушение» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ уволили за то, что он по ошибке разрешил прокат фильма «Искушение». Такое решение приняли в ведомстве.

«В ведомство обратились кинопроизводители фильма „Искушение“ режиссера Пола Верховена. Картина была предназначена к показу на онлайн-платформах. Содержание киноленты не соответствовало требованиям законодательства Российской Федерации, а именно Федеральному закону „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“ от 29.12.2010 N 436-ФЗ», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там подчеркивается, что в настоящее время незаконное прокатное удостоверение отозвано. Вместе с тем, директору департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ объявлен «строгий выговор».

Ранее сообщалось, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения кинопроизводителю фильма «Искушение». В фильме представлена Италия эпохи Возрождения. Согласно сюжету, главная героиня Бенедетта влюбляется в послушницу, но вскоре об их отношениях узнают.