Замгубернатора ХМАО развеял слухи о новых полномочиях

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев заявил, что не претендует на дополнительные полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев отстранился от появившихся слухов, что может получить полномочия другого вице-губернатора Югры Евгения Адамова, который покидает окружное правительство. Об этом URA.RU заявил сам Ислаев.

«Не располагаю такой информацией, что Евгений Георгиевич покидает правительство. Он сейчас находится в отпуске. По взаимозаменяемости сейчас исполняю его обязанности. Но о каких-то кадровых решениях мне неизвестно», — заявил Ислаев.

Сам чиновник был назначен на пост замгубернатора ХМАО в середине марта. Его функционал сводился к пространственному развитию и городской среде. Позже под его кураторство перешел окружной департамент дорожного хозяйства и транспорта. Сам Ислаев рассказал URA.RU, что уже прошел процесс адаптации на новом месте работы. «Вполне комфортно. Адаптация уже прошла. Задачи стараюсь выполнять. Хозяйство, конечно, немаленькое. Тем не менее, все идет по плану», — прокомментировал чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что Адамов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он пришел в югорское правительство осенью 2021 года, а прежде работал в мэрии Москвы.