Захарова выдвинула США условия для перемирия

20 апреля 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

США пора прекратить свою разрушительную политику, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к нормализации отношений с США, если Вашингтон откажется от своей разрушительной политики против РФ и во всем мире в целом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Трансляция ведется на официальном канале ведомства в Rutube. «Главное условие [нормализации отношений с Вашингтоном] — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и в целом», — сказала Захарова во время брифинга. Представитель МИДа также отметила, что миропорядок основан на позициях Вашингтона и Брюсселя, которые ведут разговор с остальными участниками коллективного Запада ведется с позиции силы, давления и принуждения. Отношения РФ с США и странами Евросоюза обострились после начала спецоперации РФ на Украине. Однако санкции против РФ вводились с начала 2000-х годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Запад пытается отменить Россию, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия готова к нормализации отношений с США, если Вашингтон откажется от своей разрушительной политики против РФ и во всем мире в целом. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Трансляция ведется на официальном канале ведомства в Rutube. «Главное условие [нормализации отношений с Вашингтоном] — прекращение США своей разрушительной политики как в отношении нашей страны, так и в целом», — сказала Захарова во время брифинга. Представитель МИДа также отметила, что миропорядок основан на позициях Вашингтона и Брюсселя, которые ведут разговор с остальными участниками коллективного Запада ведется с позиции силы, давления и принуждения. Отношения РФ с США и странами Евросоюза обострились после начала спецоперации РФ на Украине. Однако санкции против РФ вводились с начала 2000-х годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, Запад пытается отменить Россию, пишет RT.