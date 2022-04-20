В Екатеринбурге пытаются предотвратить массовые взрывы газа

В городе усилят контроль за использованием газового оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После взрыва газа в подмосковном Ступино сотрудники «Екатеринбурггаза» усиливают контроль за использованием газового оборудования горожан. В компании разработали план мероприятий и уже приступили к его реализации, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

«Особое внимание будет уделено проверке оборудования абонентов из групп риска. Также усилен контроль за качеством работы персонала», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте компании.

Во время проверки специалисты будут работать с жильцами, управляющими компаниями и профильным департаментом региона. Также внимание уделят профилактике с теми, кто нарушает правила пользования газом.

В Екатеринбурге газом пользуются порядка 400 тысяч семей. В городе 5047 многоквартирных газифицированных домов и еще 20 751 частных. Сотрудники газовой компании делают проверки оборудования раз в год.

Трагедия в подмосковном Ступино произошла ранним утром 11 апреля. Предположительно, в одном из домов произошла утечка газа, из-за которой прогремел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек.