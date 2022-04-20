20 апреля 2022

В Екатеринбурге пытаются предотвратить массовые взрывы газа

© Служба новостей «URA.RU»
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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
В городе усилят контроль за использованием газового оборудования Фото:

После взрыва газа в подмосковном Ступино сотрудники «Екатеринбурггаза» усиливают контроль за использованием газового оборудования горожан. В компании разработали план мероприятий и уже приступили к его реализации, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз».

«Особое внимание будет уделено проверке оборудования абонентов из групп риска. Также усилен контроль за качеством работы персонала», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте компании.

Во время проверки специалисты будут работать с жильцами, управляющими компаниями и профильным департаментом региона. Также внимание уделят профилактике с теми, кто нарушает правила пользования газом.

В Екатеринбурге газом пользуются порядка 400 тысяч семей. В городе 5047 многоквартирных газифицированных домов и еще 20 751 частных. Сотрудники газовой компании делают проверки оборудования раз в год.

Трагедия в подмосковном Ступино произошла ранним утром 11 апреля. Предположительно, в одном из домов произошла утечка газа, из-за которой прогремел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек.

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После взрыва газа в подмосковном Ступино сотрудники «Екатеринбурггаза» усиливают контроль за использованием газового оборудования горожан. В компании разработали план мероприятий и уже приступили к его реализации, сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз». «Особое внимание будет уделено проверке оборудования абонентов из групп риска. Также усилен контроль за качеством работы персонала», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте компании. Во время проверки специалисты будут работать с жильцами, управляющими компаниями и профильным департаментом региона. Также внимание уделят профилактике с теми, кто нарушает правила пользования газом. В Екатеринбурге газом пользуются порядка 400 тысяч семей. В городе 5047 многоквартирных газифицированных домов и еще 20 751 частных. Сотрудники газовой компании делают проверки оборудования раз в год. Трагедия в подмосковном Ступино произошла ранним утром 11 апреля. Предположительно, в одном из домов произошла утечка газа, из-за которой прогремел взрыв. В результате происшествия погибли шесть человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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