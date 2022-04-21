Набиуллина осталась главой Центробанка России

Эльвира Набиуллина осталась главой ЦБ по итогам заседания в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина продолжит исполнять обязанности в рамках занимаемой должности. Решение о ее переназначении было принято на заседании Госдумы, посвященном годовому отчету ЦБ за 2021 год, а также назначению председателя Банка России и членов совета директоров. Трансляция велась на официальном сайте Госдумы.

За такое решение проголосовали — 338 человек. Против — 83.

Президент России Владимир Путин ранее внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы ЦБ РФ. В этот же день это решение одобрил Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку.

Набиуллина занимает данную должность с 2013 года. До этого она являлась помощником президента РФ и была первым министром экономического развития России.