Прибраться в сквере пришли только женщины-депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на традиционный думский субботник, широко анонсированный в социальных сетях, пришли три депутата из 23, причем только женщины. В сквере напротив пригородного вокзала, где наводили чистоту думцы, побывал корреспондент URA.RU.

«Мы всегда с коллегами по думе и аппаратом находим какие-то места [для субботника], раньше выходили на набережную. В этот раз решили прибраться в сквере напротив пригородного вокзала. Мне кажется, не важно какая будет выбрана точка, главное, мы стараемся для своих горожан. Это наш город, это наша малая Родина и в какой-то части от нас зависит, как она будет выглядеть завтра. Мы все должны объединяться, взять в руки грабли, метлы, выйти в свой двор, сквер и навести чистоту», — рассказала депутат Анастасия Романович. Она также пообещала помочь с инвентарем всем желающим навести порядок в своих дворах.

Из всего депутатского корпуса на субботнике были замечены еще две женщины-депутата: Анастасия Денисенко и Наталья Семина. Участницы субботника занимались побелкой деревьев и сбором листвы. Аппарат городской думы также был представлен в основном женщинами. Но, как отметили специалисты гордумы, субботники будут проходить в течение трех дней, так что у сильной половины депутатского корпуса еще есть возможность реабилитироваться.

Анастасия Романович обещает помочь с инвентарем всем желающим наводить в городе чистоту Фото: Дмитрий Чечулин, URA.RU

Уборка в сквере у пригородного вокзала легла на женские плечи Фото: Дмитрий Чечулин, URA.RU

Наталья Семина и Анастасия Денисенко активно включились в работу Фото: Дмитрий Чечулин, URA.RU