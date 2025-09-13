В Екатеринбург переехал известный американский режиссер, работавший с Кейт Бланшетт. Фото

Режиссер Стив Крошел переехал из США в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крошел работал в качестве оператора и режиссера для BBC, National Geographic и Netflix
Крошел работал в качестве оператора и режиссера для BBC, National Geographic и Netflix Фото:

В Екатеринбург из Аляски переехал известный режиссер и оператор Стив Крошел, ранее работавший с Кейт Бланшетт на проекте Netflix, ради помощи диким животным и создания зооцентра. Крошел находится в столице Урала уже около двух месяцев и ищет партнеров для реализации новых проектов.

«Стив Крошел был замечен в нашем городе на одном из светских мероприятий. Тут на Урале он уже почти два месяца — ищет партнеров и знакомится с уральцами. Цель — снять документальный фильм про местных животных, а еще построить зооцентр для диких животных и росомах», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».

У Крошела трехлетняя виза. Сейчас режиссер осваивает русский язык, снимает документальный фильм и не исключает, что останется в Екатеринбурге надолго. Он отметил, что ему по душе этот регион, особенно местные жители. По его словам, люди здесь отличаются доброжелательностью, отзывчивостью и всегда готовы прийти на помощь.

Стив Крошел владеет крупным заповедником в Хейнсе на Аляске, где содержались преимущественно росомахи, и зарабатывал на туризме до полумиллиона долларов за летний сезон. В профессиональном портфолио Крошела — проекты для BBC, National Geographic и Netflix с Кейт Бланшетт.

Стив Крошел с уральским предпринимателем Кириллом Потаповым
Стив Крошел с уральским предпринимателем Кириллом Потаповым
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбург из Аляски переехал известный режиссер и оператор Стив Крошел, ранее работавший с Кейт Бланшетт на проекте Netflix, ради помощи диким животным и создания зооцентра. Крошел находится в столице Урала уже около двух месяцев и ищет партнеров для реализации новых проектов. «Стив Крошел был замечен в нашем городе на одном из светских мероприятий. Тут на Урале он уже почти два месяца — ищет партнеров и знакомится с уральцами. Цель — снять документальный фильм про местных животных, а еще построить зооцентр для диких животных и росомах», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров». У Крошела трехлетняя виза. Сейчас режиссер осваивает русский язык, снимает документальный фильм и не исключает, что останется в Екатеринбурге надолго. Он отметил, что ему по душе этот регион, особенно местные жители. По его словам, люди здесь отличаются доброжелательностью, отзывчивостью и всегда готовы прийти на помощь. Стив Крошел владеет крупным заповедником в Хейнсе на Аляске, где содержались преимущественно росомахи, и зарабатывал на туризме до полумиллиона долларов за летний сезон. В профессиональном портфолио Крошела — проекты для BBC, National Geographic и Netflix с Кейт Бланшетт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...