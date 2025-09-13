В Екатеринбург из Аляски переехал известный режиссер и оператор Стив Крошел, ранее работавший с Кейт Бланшетт на проекте Netflix, ради помощи диким животным и создания зооцентра. Крошел находится в столице Урала уже около двух месяцев и ищет партнеров для реализации новых проектов.
«Стив Крошел был замечен в нашем городе на одном из светских мероприятий. Тут на Урале он уже почти два месяца — ищет партнеров и знакомится с уральцами. Цель — снять документальный фильм про местных животных, а еще построить зооцентр для диких животных и росомах», — сообщает telegram-канал «Квартал миллионеров».
У Крошела трехлетняя виза. Сейчас режиссер осваивает русский язык, снимает документальный фильм и не исключает, что останется в Екатеринбурге надолго. Он отметил, что ему по душе этот регион, особенно местные жители. По его словам, люди здесь отличаются доброжелательностью, отзывчивостью и всегда готовы прийти на помощь.
Стив Крошел владеет крупным заповедником в Хейнсе на Аляске, где содержались преимущественно росомахи, и зарабатывал на туризме до полумиллиона долларов за летний сезон. В профессиональном портфолио Крошела — проекты для BBC, National Geographic и Netflix с Кейт Бланшетт.
