Аналитики предрекли падение мирового спроса на нефть

23 апреля 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Эксперты ожидают падения спроса на нефть на 1,4 млн баррелей в сутки до 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU В скором времени во всем мире снизится спрос на нефть. Об этом заявили аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy. «Ожидаемое сокращение спроса на нефть составит 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Этот показатель упадет ниже значений, наблюдавшихся до пандемии, и его возвращение к прежнему уровню не ожидается по крайней мере до 2023 года», — поделился своими наблюдениями заместитель руководителя аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти, передает ТАСС. Кроме того, он спрогнозировал дальнейшее сокращение темпов роста ВВП. Также причиной роста цен на нефть, а впоследствии снижения спроса на энергоноситель, по мнению эксперта, является спецоперация на Украине и введенные санкции против России. Rystad Energy ожидает, что мировой спрос на нефть в ближайшее время упадет до 99,6 млн б/с. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз пока не собирается вводить централизованные ограничения в отношении российской нефти, так как несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Против полного отказа от российских энергоносителей высказываются Германия, Австрия и Венгрия. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В скором времени во всем мире снизится спрос на нефть. Об этом заявили аналитики консалтинговой фирмы Rystad Energy. «Ожидаемое сокращение спроса на нефть составит 1,4 млн баррелей в сутки (б/с). Этот показатель упадет ниже значений, наблюдавшихся до пандемии, и его возвращение к прежнему уровню не ожидается по крайней мере до 2023 года», — поделился своими наблюдениями заместитель руководителя аналитического департамента Rystad Energy Клаудио Галимберти, передает ТАСС. Кроме того, он спрогнозировал дальнейшее сокращение темпов роста ВВП. Также причиной роста цен на нефть, а впоследствии снижения спроса на энергоноситель, по мнению эксперта, является спецоперация на Украине и введенные санкции против России. Rystad Energy ожидает, что мировой спрос на нефть в ближайшее время упадет до 99,6 млн б/с. По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, Евросоюз пока не собирается вводить централизованные ограничения в отношении российской нефти, так как несколько стран-участниц ЕС пригрозили заблокировать подобное решение в случае вынесения его на голосование. Против полного отказа от российских энергоносителей высказываются Германия, Австрия и Венгрия.