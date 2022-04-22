22 апреля 2022
21 апреля 2022

Пермский завод стал одним из системообразующих в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми. г. Пермь, кама, пермь, паруса над камой
Предприятие изготавливает бумагу и картон Фото:

21 апреля в Краснокамске (Пермский край) предприятие «Кама» получило статус одного из системообразующих предприятий в России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Новый статус подчеркивает, что продукция „Камы“ имеет важное значение для жизнеобеспечения страны, функционирования отрасли и социально-экономической системы региона. Включение в перечень системообразующих предприятий означает дополнительный уровень ответственности коллектива за безопасность производственного процесса, качество продукции и ритмичность работы компании», — написано в информации.

«Кама» — первое в России специализированное производство мелованного картона и мелованной бумаги. Компании, оказывающие большое влияние на развитие экономики страны, называются системообразующими. Для разных отраслей существуют разные критерии получения этого статуса. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Пермского края — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

21 апреля в Краснокамске (Пермский край) предприятие «Кама» получило статус одного из системообразующих предприятий в России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия. «Новый статус подчеркивает, что продукция „Камы“ имеет важное значение для жизнеобеспечения страны, функционирования отрасли и социально-экономической системы региона. Включение в перечень системообразующих предприятий означает дополнительный уровень ответственности коллектива за безопасность производственного процесса, качество продукции и ритмичность работы компании», — написано в информации. «Кама» — первое в России специализированное производство мелованного картона и мелованной бумаги. Компании, оказывающие большое влияние на развитие экономики страны, называются системообразующими. Для разных отраслей существуют разные критерии получения этого статуса. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Пермского края — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...