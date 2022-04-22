Пермский завод стал одним из системообразующих в России

Предприятие изготавливает бумагу и картон Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

21 апреля в Краснокамске (Пермский край) предприятие «Кама» получило статус одного из системообразующих предприятий в России. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Новый статус подчеркивает, что продукция „Камы“ имеет важное значение для жизнеобеспечения страны, функционирования отрасли и социально-экономической системы региона. Включение в перечень системообразующих предприятий означает дополнительный уровень ответственности коллектива за безопасность производственного процесса, качество продукции и ритмичность работы компании», — написано в информации.

«Кама» — первое в России специализированное производство мелованного картона и мелованной бумаги. Компании, оказывающие большое влияние на развитие экономики страны, называются системообразующими. Для разных отраслей существуют разные критерии получения этого статуса. Помимо ООО «Кама» в перечень системообразующих организаций РФ входят еще два предприятия Пермского края — «Соликамскбумпром» и «Уралбумага».