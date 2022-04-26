Свердловские школьники учат к 9 Мая песню Газманова

27 апреля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Второклассники споют песню Газманова «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбургским второклассникам придется спеть патриотическую песню Олега Газманова «Россия». Об этом URA.RU рассказала мать школьницы. В каких именно школах будет проходить акция — неизвестно. «Дочка рассказала, что им придется учить песню Газманова „Россия“ к празднику 9 Мая. 5 мая будут петь и махать флажками, их будут снимать. Переспросила несколько раз, говорит, что точно говорили про съемку. Родителям уже обычно не пишут во 2-м классе в чатах домашнюю работу, поэтому спросила ее сама», — уточнила женщина. Отрывок из текста песни, которую будут учить школьники: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия!». Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в школах каждую неделю будет исполняться гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились. В Екатеринбурге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов выступил перед учениками школы и спел с ними гимн. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбургским второклассникам придется спеть патриотическую песню Олега Газманова «Россия». Об этом URA.RU рассказала мать школьницы. В каких именно школах будет проходить акция — неизвестно. «Дочка рассказала, что им придется учить песню Газманова „Россия“ к празднику 9 Мая. 5 мая будут петь и махать флажками, их будут снимать. Переспросила несколько раз, говорит, что точно говорили про съемку. Родителям уже обычно не пишут во 2-м классе в чатах домашнюю работу, поэтому спросила ее сама», — уточнила женщина. Отрывок из текста песни, которую будут учить школьники: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя. Поднимаем России знамя. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия!». Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с начала следующего учебного года в школах каждую неделю будет исполняться гимн страны. Мнения свердловских родителей на этот счет разделились. В Екатеринбурге министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов выступил перед учениками школы и спел с ними гимн.