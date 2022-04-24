Юрий Биктуганов выступил перед школьниками с речью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов выступил перед учениками школы № 16 в Екатеринбурге и спел с ними гимн России, тем самым начав новую традицию, которую запустят во всех школах с 1 сентября. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«Поднятие флага, гимн — это самосознание каждого человека. Каждый должен знать, что представляет собой наша страна, почему есть символы нашего государства. Поздравляю всех с началом традиции, которая формирует единство, объединение, правду нашей истории», — сказал Биктуганов.

Гимн исполнялся во время торжественной линейки перед зданием школы. Школьники торжественно подняли флаг России.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьники начнут исполнять гимн России каждую неделю. Такая традиция стартует с 1 сентября 2022 года. Сам Биктуганов заявлял, что знает гимн наизусть.