Свердловские коммунисты отказались от первомайской демонстрации

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Митинг КПРФ против результатов выборов. Екатеринбург , митинг коммунистов, кпрф, коммунистическая партия российской федерации
Члены коммунистической партии Свердловской области пропустят Первомайскую демонстрацию Фото:

Свердловский обком КПРФ отказался участвовать в Первомайской демонстрации и организовал свою маевку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«В связи с тем, что КПРФ было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, мы приняли официальное решение отказаться от участия в Первомайской демонстрации. Мы проведем свое мероприятие: маевку-субботник в районе каменных палаток», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию. Будут задействованы экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, транспортников Ан-26 и Ан-12.

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Свердловский обком КПРФ отказался участвовать в Первомайской демонстрации и организовал свою маевку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии. «В связи с тем, что КПРФ было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, мы приняли официальное решение отказаться от участия в Первомайской демонстрации. Мы проведем свое мероприятие: маевку-субботник в районе каменных палаток», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию. Будут задействованы экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, транспортников Ан-26 и Ан-12.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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