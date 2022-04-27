Свердловские коммунисты отказались от первомайской демонстрации

Члены коммунистической партии Свердловской области пропустят Первомайскую демонстрацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский обком КПРФ отказался участвовать в Первомайской демонстрации и организовал свою маевку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.

«В связи с тем, что КПРФ было отказано в отдельной демонстрации и в предоставлении слова на общем митинге, мы приняли официальное решение отказаться от участия в Первомайской демонстрации. Мы проведем свое мероприятие: маевку-субботник в районе каменных палаток», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в этом году на параде 9 мая в Екатеринбурге будут присутствовать фотографии героев спецоперации РФ на Украине. Также Екатеринбург станет одним из немногих городов, где на параде задействуют авиацию. Будут задействованы экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР, сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, транспортников Ан-26 и Ан-12.