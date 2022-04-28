На Украине погиб 20-летний морпех из Свердловской области. «Грудью прикрыл командира»

29 апреля 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Артема Уразаева наградили орденом Мужества посмертно (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артем Уразаев из села Колюткино Белоярского района погиб 21 марта во время специальной военной операции на Украине. Мать узнала о его гибели спустя две недели. Ей пришла телеграмма, в которой подтвердили смерть сына и сказали, что он погиб, прикрывая собой командира и солдат. «Он говорил, что стоит на границе с Белоруссией. В последний раз мы созванивались 11 марта, Артем сказал, что все хорошо. Командир в группе в мессенджере сообщал родственникам, что ребята стоят в резерве. 28 марта я увидела в новостях, что президент награждает бригаду, где служит Артем. Если бы стояли в резерве, [Владимир] Путин не награждал бы. Я поняла, что они участвуют в спецоперации, тем более, больше двух недель не было вестей от Артема», — рассказала журналистам Е1.ru мать Артема Уразаева. После этого она стала звонить на горячую линию, где ей ответили, что Артем пропал без вести. При этом его друзья в переписке говорили, что он погиб. 4 апреля женщина написала заявление на розыск в военкомат, а на следующий день ей пришла телеграмма, в которой подтвердили смерть Артема. Он погиб, прикрыв грудью командира и солдат. Награжден орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из плена на Украине спасли шестерых свердловчан. Еще один морпех из региона погиб в бою под Мариуполем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Артем Уразаев из села Колюткино Белоярского района погиб 21 марта во время специальной военной операции на Украине. Мать узнала о его гибели спустя две недели. Ей пришла телеграмма, в которой подтвердили смерть сына и сказали, что он погиб, прикрывая собой командира и солдат. «Он говорил, что стоит на границе с Белоруссией. В последний раз мы созванивались 11 марта, Артем сказал, что все хорошо. Командир в группе в мессенджере сообщал родственникам, что ребята стоят в резерве. 28 марта я увидела в новостях, что президент награждает бригаду, где служит Артем. Если бы стояли в резерве, [Владимир] Путин не награждал бы. Я поняла, что они участвуют в спецоперации, тем более, больше двух недель не было вестей от Артема», — рассказала журналистам Е1.ru мать Артема Уразаева. После этого она стала звонить на горячую линию, где ей ответили, что Артем пропал без вести. При этом его друзья в переписке говорили, что он погиб. 4 апреля женщина написала заявление на розыск в военкомат, а на следующий день ей пришла телеграмма, в которой подтвердили смерть Артема. Он погиб, прикрыв грудью командира и солдат. Награжден орденом Мужества посмертно. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденный шаг. Целями операции назывались денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. В спецоперации принимают участие и солдаты из Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что из плена на Украине спасли шестерых свердловчан. Еще один морпех из региона погиб в бою под Мариуполем.