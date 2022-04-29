Глава Херсона: в регионе будут говорить на двух языках

30 апреля 2022 в 01:15 Размер текста - 17 +

Глава Херсона раскрыл, на каких языках будут разговаривать в области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Херсонской области местные жители будут разговаривать на двух языках — русском и украинском. Об этом заявил украинский государственный и политический деятель, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации с 27 апреля Владимир Сальдо. «Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», — сказал он на первом брифинге, передает РИА «Новости». Сальдо пояснил, что преимущество Херсонской области было в том, что «все знали абсолютно два языка». Он подчеркнул, что такой же принцип будет использован и в настоящее время, так как области проживает многонациональное население: «кто хочет, на том языке и будет получать образование». Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Также глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Херсонской области местные жители будут разговаривать на двух языках — русском и украинском. Об этом заявил украинский государственный и политический деятель, глава Херсонской областной военно-гражданской администрации с 27 апреля Владимир Сальдо. «Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем-то это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса», — сказал он на первом брифинге, передает РИА «Новости». Сальдо пояснил, что преимущество Херсонской области было в том, что «все знали абсолютно два языка». Он подчеркнул, что такой же принцип будет использован и в настоящее время, так как области проживает многонациональное население: «кто хочет, на том языке и будет получать образование». Ранее в Минобороны РФ заявляли, что Херсонская область находится под полным контролем Вооруженных сил РФ. Позже региональные власти исключили возможность возвращения региона под контроль Украины. Также глава комитета спасения Херсонщины сообщал, что область с 1 мая начнет смену украинской валюты на российский рубль. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации страны. Президент России Владимир Путин объяснял, что ее основной целью является помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевского режима.