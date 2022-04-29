Лавров: спецоперация РФ на Украине освободит мир от гнета Запада

30 апреля 2022 в 06:21 Размер текста - 17 +

Лавров: спецоперация РФ вносит вклад в освобождение мира от гнета Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация России на Украине поможет миру освободиться от гнета Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Очевидно, что потуги коллективного Запада препятствовать естественному ходу истории, решать свои проблемы за счет других обречены. […] Мы видим, как динамично развиваются государства Азии, Африки, Латинской Америки. У всех появляется реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных проектах. Наша специальная операция на Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности», — рассказал Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа. По его мнению, «Вашингтон и его сателлиты, возомнившие себя вершителями судеб человечества» пытаются навязать «американоцентричную модель мироустройства». Лавров подчеркнул, что США и страны-союзники сперва пишут правила, а затем навязывают их всему миру. По словам министра, спецоперация РФ на Украине закончится только тогда, когда ее цели и задачи будут достигнуты и выполнены. Он считает, что операция не заканчивается в том числе потому, что этому препятствуют страны НАТО. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Спецоперация России на Украине поможет миру освободиться от гнета Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Очевидно, что потуги коллективного Запада препятствовать естественному ходу истории, решать свои проблемы за счет других обречены. […] Мы видим, как динамично развиваются государства Азии, Африки, Латинской Америки. У всех появляется реальная свобода выбора, в том числе путей развития и участия в интеграционных проектах. Наша специальная операция на Украине тоже вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнета Запада, густо замешанного на расизме и комплексе исключительности», — рассказал Лавров в интервью информационному агентству Синьхуа. По его мнению, «Вашингтон и его сателлиты, возомнившие себя вершителями судеб человечества» пытаются навязать «американоцентричную модель мироустройства». Лавров подчеркнул, что США и страны-союзники сперва пишут правила, а затем навязывают их всему миру. По словам министра, спецоперация РФ на Украине закончится только тогда, когда ее цели и задачи будут достигнуты и выполнены. Он считает, что операция не заканчивается в том числе потому, что этому препятствуют страны НАТО. На территории Украины с 24 февраля 2022 года проводится специальная операция по приказу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основных целей глава государства заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей, а также денацификацию Украины.